CROCS Aktie

WKN DE: A0HM52 / ISIN: US2270461096

28.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: CROCS stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

CROCS stellt voraussichtlich am 12.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Im Schnitt gehen 14 Analysten von einem Gewinn von 1,90 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 6,36 USD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 13 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 915,9 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 7,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 989,8 Millionen USD in den Büchern standen.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 14 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 12,13 USD aus, während im Fiskalvorjahr 15,88 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 4,00 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 4,10 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at

