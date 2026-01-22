Erste Schätzungen: Crompton Greaves Consumer Electricals stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Crompton Greaves Consumer Electricals wird voraussichtlich am 06.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 9 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,66 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Crompton Greaves Consumer Electricals 1,71 INR je Aktie eingenommen.

21 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 5,69 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 17,69 Milliarden INR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 18,70 Milliarden INR aus.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 31 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 7,93 INR je Aktie, gegenüber 8,64 INR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 35 Analysten durchschnittlich bei 81,44 Milliarden INR. Im Vorjahr waren 78,61 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at