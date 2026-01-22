Crompton Greaves Consumer Electricals Aktie

Crompton Greaves Consumer Electricals für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AF6N / ISIN: INE299U01018

22.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Crompton Greaves Consumer Electricals stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Crompton Greaves Consumer Electricals wird voraussichtlich am 06.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 9 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,66 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Crompton Greaves Consumer Electricals 1,71 INR je Aktie eingenommen.

21 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 5,69 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 17,69 Milliarden INR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 18,70 Milliarden INR aus.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 31 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 7,93 INR je Aktie, gegenüber 8,64 INR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 35 Analysten durchschnittlich bei 81,44 Milliarden INR. Im Vorjahr waren 78,61 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd

Analysen zu Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd 225,50 -1,72% Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd

