Erste Schätzungen: Crompton Greaves Consumer Electricals zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Crompton Greaves Consumer Electricals wird voraussichtlich am 06.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

9 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 2,22 INR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 16,84 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,90 INR je Aktie erzielt worden waren.

Den Umsatz betreffend erwarten 20 Analysten einen Zuwachs von 14,39 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 22,86 Milliarden INR gegenüber 19,98 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr erwarten 31 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 9,45 INR im Vergleich zu -3,760 INR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 33 Analysten durchschnittlich bei 92,81 Milliarden INR, gegenüber 80,93 Milliarden INR ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at