Erste Schätzungen: Cronos öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Cronos präsentiert in der voraussichtlich am 11.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,005 USD je Aktie gegenüber 0,030 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.

Basierend auf den Einschätzungen von 3 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 42,2 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 46,3 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,075 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,030 CAD einfahren können. Beim Umsatz gehen 4 Analysten von durchschnittlich 186,2 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 204,8 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at