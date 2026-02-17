Cross Country Healthcare Aktie

WKN: 550897 / ISIN: US2274831047

17.02.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Cross Country Healthcare veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Cross Country Healthcare wird voraussichtlich am 04.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 8 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,021 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Cross Country Healthcare noch ein Verlust pro Aktie von -0,120 USD in den Büchern gestanden.

8 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 254,3 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 17,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 309,9 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 7 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,100 USD, gegenüber -0,440 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt 1,07 Milliarden USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 1,34 Milliarden USD generiert worden waren.

