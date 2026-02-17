Cross Country Healthcare Aktie
WKN: 550897 / ISIN: US2274831047
|
17.02.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Cross Country Healthcare veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Cross Country Healthcare wird voraussichtlich am 04.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Die Prognosen von 8 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,021 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Cross Country Healthcare noch ein Verlust pro Aktie von -0,120 USD in den Büchern gestanden.
8 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 254,3 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 17,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 309,9 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 7 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,100 USD, gegenüber -0,440 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt 1,07 Milliarden USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 1,34 Milliarden USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Cross Country Healthcare IncShs
Analysen zu Cross Country Healthcare IncShs
Aktien in diesem Artikel
|Cross Country Healthcare IncShs
|6,75
|0,00%