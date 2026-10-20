CrossAmerica Partners LP Partnership Units Aktie
WKN DE: A12C9A / ISIN: US22758A1051
|
20.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: CrossAmerica Partners LP Partnership Units legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
CrossAmerica Partners LP Partnership Units äußert sich voraussichtlich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 0,421 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 23,82 Prozent erhöht. Damals waren 0,340 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
1 Analyst geht beim Umsatz von 1,02 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 5,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 971,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 1 Analyst ein Gewinn je Aktie von 1,38 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 1,02 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzt 1 Analyst , dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4,05 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 3,66 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu CrossAmerica Partners LP Partnership Units
|
06:21
|Erste Schätzungen: CrossAmerica Partners LP Partnership Units legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
04.08.26
|Ausblick: CrossAmerica Partners LP Partnership Units mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
21.07.26
|Erste Schätzungen: CrossAmerica Partners LP Partnership Units veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
05.05.26
|Ausblick: CrossAmerica Partners LP Partnership Units stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
21.04.26
|Erste Schätzungen: CrossAmerica Partners LP Partnership Units stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu CrossAmerica Partners LP Partnership Units
Aktien in diesem Artikel
|CrossAmerica Partners LP Partnership Units
|21,80
|0,51%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX beendet Handel leichter -- DAX schlussendlich wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Dienstag abwärts, während der deutsche Aktienmarkt letztlich kaum verändert tendierte. Die US-Börsen notieren fester. Die Märkte in Asien zeigten sich am Dienstag mehrheitlich mit Verlusten.