CrossAmerica Partners LP Partnership Units Aktie

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WKN DE: A12C9A / ISIN: US22758A1051

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20.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: CrossAmerica Partners LP Partnership Units legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

CrossAmerica Partners LP Partnership Units äußert sich voraussichtlich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 0,421 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 23,82 Prozent erhöht. Damals waren 0,340 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

1 Analyst geht beim Umsatz von 1,02 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 5,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 971,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 1 Analyst ein Gewinn je Aktie von 1,38 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 1,02 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzt 1 Analyst , dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4,05 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 3,66 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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