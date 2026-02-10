Erste Schätzungen: CrossAmerica Partners LP Partnership Units präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

CrossAmerica Partners LP Partnership Units veröffentlicht voraussichtlich am 25.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 0,050 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 88,10 Prozent verringert. Damals waren 0,420 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll CrossAmerica Partners LP Partnership Units in dem im Dezember abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 20,78 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 1 Analyst bei 748,0 Millionen USD im Vergleich zu 944,2 Millionen USD im Vorjahresquartal.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr hat 1 Analyst seine Schätzung abgegeben. Der Experte erwartet einen Gewinn von 0,820 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 0,520 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst von insgesamt 3,54 Milliarden USD aus, im Gegensatz zu 4,10 Milliarden USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at