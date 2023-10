Erste Schätzungen: CrossAmerica Partners LP Partnership Units stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

CrossAmerica Partners LP Partnership Units lädt voraussichtlich am 07.11.2023 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

1 Analyst schätzt, dass CrossAmerica Partners LP Partnership Units für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,170 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,710 USD je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 1,32 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 3,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,27 Milliarden USD in den Büchern standen.

Die Schätzung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn je Aktie von 0,680 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,63 USD einfahren können. Beim Umsatz geht 1 Analyst von 4,69 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 4,97 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

