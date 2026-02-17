Erste Schätzungen: CrowdStrike stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

CrowdStrike präsentiert voraussichtlich am 03.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.01.2026 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS gehen 45 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,10 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte CrowdStrike noch -0,370 USD je Aktie verloren.

Die Schätzungen von 42 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,30 Milliarden USD – ein Plus von 22,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem CrowdStrike 1,06 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 50 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 3,71 USD je Aktie, gegenüber -0,080 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 47 Analysten durchschnittlich bei 4,80 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 3,95 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

