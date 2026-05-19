CrowdStrike Aktie
WKN DE: A2PK2R / ISIN: US22788C1053
|
19.05.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: CrowdStrike verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
CrowdStrike stellt voraussichtlich am 03.06.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Im Schnitt gehen 45 Analysten von einem Gewinn von 1,07 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,440 USD je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll CrowdStrike in dem im April abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 23,51 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 42 Analysten durchschnittlich bei 1,36 Milliarden USD im Vergleich zu 1,10 Milliarden USD im Vorjahresquartal.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 51 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,87 USD, wohingegen im Vorjahr noch -0,650 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 49 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 5,90 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 4,81 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu CrowdStrike
|
06:21
|Erste Schätzungen: CrowdStrike verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
07.05.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ 100 letztendlich im Minus (finanzen.at)
|
21.04.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 schwächelt zum Handelsende (finanzen.at)
|
21.04.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 zeigt sich am Dienstagnachmittag leichter (finanzen.at)
|
21.04.26
|Dienstagshandel in New York: NASDAQ 100 verbucht am Mittag Abschläge (finanzen.at)
|
21.04.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ 100 zum Start des Dienstagshandels im Plus (finanzen.at)
|
13.04.26
|Montagshandel in New York: NASDAQ 100 nachmittags stärker (finanzen.at)
|
13.04.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 liegt zum Start des Montagshandels im Plus (finanzen.at)
Analysen zu CrowdStrike
Aktien in diesem Artikel
|CrowdStrike
|529,00
|-0,51%