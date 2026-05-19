Erste Schätzungen: CrowdStrike verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

CrowdStrike stellt voraussichtlich am 03.06.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Im Schnitt gehen 45 Analysten von einem Gewinn von 1,07 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,440 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll CrowdStrike in dem im April abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 23,51 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 42 Analysten durchschnittlich bei 1,36 Milliarden USD im Vergleich zu 1,10 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 51 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,87 USD, wohingegen im Vorjahr noch -0,650 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 49 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 5,90 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 4,81 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at