Erste Schätzungen: Crown Castle stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Crown Castle wird voraussichtlich am 22.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

14 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,389 USD aus. Im letzten Jahr hatte Crown Castle einen Gewinn von 0,670 USD je Aktie eingefahren.

Den Umsatz betreffend erwarten 16 Analysten eine Verringerung von 6,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 996,2 Millionen USD gegenüber 1,06 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 15 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 2,09 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 1,01 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 18 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4,07 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 4,26 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at