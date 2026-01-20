Erste Schätzungen: Crown verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Crown wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 04.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

14 Analysten schätzen, dass Crown für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,70 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 3,02 USD je Aktie erwirtschaftet.

Crown soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,99 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 12 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,89 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Insgesamt erwarten 14 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 7,76 USD je Aktie, gegenüber 3,55 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 13 Analysten durchschnittlich auf 12,25 Milliarden USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 11,82 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at