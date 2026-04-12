Erste Schätzungen: Crown verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Crown wird voraussichtlich am 27.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

Die Schätzungen von 14 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,75 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Crown ein EPS von 1,65 USD je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Crown in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,59 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 13 Analysten durchschnittlich bei 3,02 Milliarden USD im Vergleich zu 2,89 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 14 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 8,09 USD, gegenüber 6,38 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 13 Analysten im Durchschnitt 12,81 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 12,37 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at