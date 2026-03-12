CRRC Corporation Aktie
WKN DE: A0Q8DQ / ISIN: CNE100000BG0
|
12.03.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: CRRC öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
CRRC äußert sich voraussichtlich am 27.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 0,190 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte CRRC mit 0,190 HKD je Aktie genauso viel verdient.
Für das abgelaufene Quartal prognostiziert 1 Analyst im Schnitt einen Umsatz von 96,29 Milliarden CNY für CRRC, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 101,52 Milliarden HKD erzielt wurde.
Für das beendete Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,514 CNY, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 0,470 HKD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 8 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 276,70 Milliarden CNY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 266,27 Milliarden HKD waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu CRRC Corporation Ltd (H)
|
12.03.26
|Erste Schätzungen: CRRC öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu CRRC Corporation Ltd (H)
Aktien in diesem Artikel
|CRRC Corporation Ltd (H)
|0,61
|-1,27%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich schwächer -- Verluste an den US-Börsen -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische und der deutsche Leitindex verabschiedeten sich am Donnerstag mit Abschlägen in den Feierabend. Die US-Börsen bewegten sich auf rotem Terrain. Die asiatischen Börsen präsentierten sich am Donnerstag mit Verlusten.