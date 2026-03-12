Erste Schätzungen: CRRC öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

CRRC äußert sich voraussichtlich am 27.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 0,190 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte CRRC mit 0,190 HKD je Aktie genauso viel verdient.

Für das abgelaufene Quartal prognostiziert 1 Analyst im Schnitt einen Umsatz von 96,29 Milliarden CNY für CRRC, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 101,52 Milliarden HKD erzielt wurde.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,514 CNY, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 0,470 HKD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 8 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 276,70 Milliarden CNY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 266,27 Milliarden HKD waren.

Redaktion finanzen.at