CRRC Corporation Aktie
WKN DE: A0Q8DQ / ISIN: CNE100000BG0
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15.10.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: CRRC präsentiert Quartalsergebnisse
CRRC öffnet voraussichtlich am 30.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.
Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 0,105 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,100 HKD je Aktie erzielt worden.
Laut einer Schätzung von 1 Analyst wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 71,16 Milliarden CNY betragen, verglichen mit 70,05 Milliarden HKD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Für das Fiskaljahr rechnen 8 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,503 CNY im Vergleich zu 0,500 HKD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 290,11 Milliarden CNY, gegenüber 295,11 Milliarden CNY im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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