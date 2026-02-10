CS Disco Aktie
WKN DE: A3CVPN / ISIN: US1263271058
|
10.02.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: CS Disco mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
CS Disco wird voraussichtlich am 25.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.
3 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,050 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,420 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz gehen 3 Analysten von einem Zuwachs von 8,05 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 40,0 Millionen USD gegenüber 37,0 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,197 USD, während im vorherigen Zeitraum noch -0,930 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 155,6 Millionen USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 144,8 Millionen USD waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu CS Disco Inc Registered Shs
|
06:21
|Erste Schätzungen: CS Disco mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu CS Disco Inc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|CS Disco Inc Registered Shs
|4,02
|-0,50%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX wenig bewegt -- DAX stabil -- Wall Street eröffnet kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich höher - Nikkei weiter auf Rekordkurs
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Dienstag ohne klare Richtung. Der deutsche Leitindex gibt leicht nach. Die US-Börsen tendieren zunächst seitwärts. Die wichtigsten asiatischen Indizes notierten am Dienstag höher.