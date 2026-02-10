CS Disco Aktie

CS Disco für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CVPN / ISIN: US1263271058

10.02.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: CS Disco mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

CS Disco wird voraussichtlich am 25.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,050 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,420 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz gehen 3 Analysten von einem Zuwachs von 8,05 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 40,0 Millionen USD gegenüber 37,0 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,197 USD, während im vorherigen Zeitraum noch -0,930 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 155,6 Millionen USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 144,8 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at

