CS Disco Aktie
WKN DE: A3CVPN / ISIN: US1263271058
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21.07.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: CS Disco zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
CS Disco wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 05.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
3 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,064 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 64,44 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,180 USD je Aktie erzielt worden waren.
Im abgelaufenen Quartal soll CS Disco nach den Prognosen von 3 Analysten 42,7 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 11,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 38,1 Millionen USD umgesetzt worden.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 3 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -0,174 USD je Aktie, gegenüber -0,720 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 3 Analysten durchschnittlich bei 175,3 Millionen USD. Im Vorjahr waren 156,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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