Erste Schätzungen: CS Disco zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

CS Disco wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 05.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

3 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,064 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 64,44 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,180 USD je Aktie erzielt worden waren.

Im abgelaufenen Quartal soll CS Disco nach den Prognosen von 3 Analysten 42,7 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 11,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 38,1 Millionen USD umgesetzt worden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 3 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -0,174 USD je Aktie, gegenüber -0,720 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 3 Analysten durchschnittlich bei 175,3 Millionen USD. Im Vorjahr waren 156,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at