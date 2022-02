Erste Schätzungen: CSAM Health Group AS Registered gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

CSAM Health Group AS Registered wird voraussichtlich am 25.02.2022 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2021 abgelaufen ist.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 0,360 NOK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte CSAM Health Group AS Registered ein EPS von -0,180 NOK je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Steigerung von 62,20 Prozent auf 100,4 Millionen NOK. Im Vorjahresviertel hatte CSAM Health Group AS Registered noch 61,9 Millionen NOK umgesetzt.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -0,500 NOK im Vergleich zu 0,970 NOK im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxiert 1 Analyst bei 343,2 Millionen NOK, gegenüber vorherig erwirtschafteten 229,1 Millionen NOK.

Redaktion finanzen.at