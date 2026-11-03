Erste Schätzungen: CSAM Health Group AS Registered gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

CSAM Health Group AS Registered wird voraussichtlich am 18.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,07 NOK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,250 NOK je Aktie vermeldet.

3 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 4,65 Prozent auf 122,8 Millionen NOK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 117,3 Millionen NOK in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,30 NOK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,330 NOK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 507,3 Millionen NOK, gegenüber 494,2 Millionen NOK im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net