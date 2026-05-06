Erste Schätzungen: CSAM Health Group AS Registered legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

CSAM Health Group AS Registered wird voraussichtlich am 21.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,610 NOK. Dies würde einem Zuwachs von 60,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem CSAM Health Group AS Registered 0,380 NOK je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite soll CSAM Health Group AS Registered 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 128,5 Millionen NOK verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 6,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte CSAM Health Group AS Registered 121,2 Millionen NOK umsetzen können.

Insgesamt erwarten 2 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 2,32 NOK je Aktie, gegenüber 0,330 NOK je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 2 Analysten durchschnittlich auf 521,0 Millionen NOK fest. Im Vorjahr waren noch 494,2 Millionen NOK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at