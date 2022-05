Erste Schätzungen: CSAM Health Group AS Registered stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

CSAM Health Group AS Registered lädt voraussichtlich am 20.05.2022 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 0,040 NOK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte CSAM Health Group AS Registered -0,810 NOK je Aktie erwirtschaftet.

1 Analyst erwartet beim Umsatz eine Steigerung von 31,12 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 76,8 Millionen NOK. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 100,7 Millionen NOK aus.

Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst mit einem Gewinn je Aktie von 0,770 NOK, gegenüber -1,700 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 443,5 Millionen NOK geschätzt, nachdem im Vorjahr 330,7 Millionen NOK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at