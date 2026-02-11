CSAM Health Group AS Registered Shs Aktie

WKN DE: A2QD8B / ISIN: NO0010894512

11.02.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: CSAM Health Group AS Registered stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

CSAM Health Group AS Registered lässt sich voraussichtlich am 26.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird CSAM Health Group AS Registered die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,330 NOK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -1,600 NOK je Aktie vermeldet.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 126,0 Millionen NOK – das wäre ein Zuwachs von 9,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 115,4 Millionen NOK umgesetzt worden waren.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,74 NOK, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch -3,310 NOK vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 486,5 Millionen NOK erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 427,7 Millionen NOK waren.

Redaktion finanzen.at

