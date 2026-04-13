CSI Solar a Aktie
ISIN: CNE100006KH6
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13.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: CSI Solar A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
CSI Solar A lässt sich voraussichtlich am 28.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird CSI Solar A die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.
1 Analyst schätzt, dass CSI Solar A für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,009 CNY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,080 CNY je Aktie erwirtschaftet.
1 Analyst rechnet mit einem Umsatz von 9,00 Milliarden CNY gegenüber 11,99 Milliarden CNY im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 24,96 Prozent.
Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,392 CNY im Vergleich zu 0,610 CNY im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich bei 41,36 Milliarden CNY, gegenüber vorherig erwirtschafteten 46,13 Milliarden CNY.
Redaktion finanzen.at
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