Erste Schätzungen: CSI Solar A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

CSI Solar A lässt sich voraussichtlich am 28.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird CSI Solar A die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

1 Analyst schätzt, dass CSI Solar A für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,009 CNY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,080 CNY je Aktie erwirtschaftet.

1 Analyst rechnet mit einem Umsatz von 9,00 Milliarden CNY gegenüber 11,99 Milliarden CNY im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 24,96 Prozent.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,392 CNY im Vergleich zu 0,610 CNY im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich bei 41,36 Milliarden CNY, gegenüber vorherig erwirtschafteten 46,13 Milliarden CNY.

Redaktion finanzen.at