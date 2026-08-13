CSI Solar a Aktie

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WKN DE: A40Y92 / ISIN: CNE100006KH6

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13.08.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: CSI Solar A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

CSI Solar A lässt sich voraussichtlich am 28.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird CSI Solar A die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 0,112 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,190 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll CSI Solar A 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 5,78 Milliarden CNY verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 53,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte CSI Solar A 12,47 Milliarden CNY umsetzen können.

Die Erwartungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,655 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,280 CNY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 40,77 Milliarden CNY, gegenüber 40,21 Milliarden CNY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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