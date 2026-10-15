CSI Solar a Aktie
WKN DE: A40Y92 / ISIN: CNE100006KH6
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15.10.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: CSI Solar A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
CSI Solar A wird voraussichtlich am 30.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 0,134 CNY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 91,43 Prozent erhöht. Damals waren 0,070 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 6,69 Milliarden CNY – ein Minus von 34,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem CSI Solar A 10,22 Milliarden CNY erwirtschaften konnte.
7 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,349 CNY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,280 CNY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 33,32 Milliarden CNY, gegenüber 40,21 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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