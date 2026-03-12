CSR a Aktie
Erste Schätzungen: CSR A präsentiert Quartalsergebnisse
CSR A wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 27.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.
Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,190 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,180 CNY je Aktie erzielt worden.
CSR A soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 96,29 Milliarden CNY abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 93,87 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.
Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 8 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,514 CNY je Aktie, gegenüber 0,430 CNY je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 8 Analysten durchschnittlich bei 276,70 Milliarden CNY. Im Fiskaljahr zuvor waren 245,59 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
