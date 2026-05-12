Erste Schätzungen: CSW Industrials stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

CSW Industrials öffnet voraussichtlich am 26.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 2,41 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte CSW Industrials ein EPS von 2,08 USD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll CSW Industrials in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 30,36 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 300,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 230,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 7 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 9,75 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 8,38 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 1,07 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 878,3 Millionen USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at