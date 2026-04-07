Erste Schätzungen: CSX stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

CSX veröffentlicht voraussichtlich am 22.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

22 Analysten schätzen im Schnitt, dass CSX im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,390 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,340 USD je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal soll CSX nach den Prognosen von 17 Analysten 3,49 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 1,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,42 Milliarden USD umgesetzt worden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 25 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,85 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 1,54 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 20 Analysten durchschnittlich auf 14,56 Milliarden USD, gegenüber 14,09 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at