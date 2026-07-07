Erste Schätzungen: CSX stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

CSX stellt voraussichtlich am 22.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognosen von 19 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,504 USD. Dies würde einem Zuwachs von 14,55 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem CSX 0,440 USD je Aktie vermeldete.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll CSX in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,65 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 15 Analysten durchschnittlich bei 3,81 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 3,57 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 22 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,93 USD, gegenüber 1,54 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 19 Analysten durchschnittlich auf 14,88 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 14,09 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at