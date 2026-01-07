CSX Aktie
WKN: 865857 / ISIN: US1264081035
|
07.01.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: CSX stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
CSX präsentiert in der voraussichtlich am 22.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
23 Analysten schätzen im Schnitt, dass CSX im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,424 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,380 USD je Aktie gewesen.
18 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 0,96 Prozent auf 3,57 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,54 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Die Erwartungen von 25 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,65 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 1,79 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 21 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 14,16 Milliarden USD, gegenüber 14,54 Milliarden USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu CSX Corp.
|
07.01.26
|Gewinne in New York: NASDAQ 100 notiert zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
07.01.26
|Erste Schätzungen: CSX stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
05.01.26
|S&P 500-Papier CSX-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in CSX von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
29.12.25
|S&P 500-Papier CSX-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in CSX von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
22.12.25
|S&P 500-Wert CSX-Aktie: So viel Gewinn hätte eine CSX-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
15.12.25
|S&P 500-Papier CSX-Aktie: So viel hätte eine Investition in CSX von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
08.12.25
|S&P 500-Papier CSX-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CSX von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
01.12.25
|S&P 500-Papier CSX-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in CSX von vor einem Jahr angefallen (finanzen.at)
Analysen zu CSX Corp.
Aktien in diesem Artikel
|CSX Corp.
|29,79
|-3,40%