Erste Schätzungen: CSX stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

CSX präsentiert in der voraussichtlich am 22.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

23 Analysten schätzen im Schnitt, dass CSX im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,424 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,380 USD je Aktie gewesen.

18 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 0,96 Prozent auf 3,57 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,54 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 25 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,65 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 1,79 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 21 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 14,16 Milliarden USD, gegenüber 14,54 Milliarden USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at