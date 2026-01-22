CTEK AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A3C283 / ISIN: SE0016798763
|
22.01.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: CTEK Registered gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
CTEK Registered gibt voraussichtlich am 06.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,210 SEK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte CTEK Registered -0,680 SEK je Aktie erwirtschaftet.
3 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 20,63 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 279,1 Millionen SEK. Dementsprechend gehen die Experten bei CTEK Registered für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 221,5 Millionen SEK aus.
Die Erwartungen von 3 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,370 SEK je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren -0,600 SEK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 3 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 844,5 Millionen SEK, gegenüber 913,8 Millionen SEK im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.
