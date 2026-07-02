Erste Schätzungen: CTEK Registered präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

CTEK Registered äußert sich voraussichtlich am 17.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,017 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,020 SEK je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten eine Verringerung von 2,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 192,6 Millionen SEK gegenüber 197,5 Millionen SEK im Vorjahrszeitraum.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 3 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,949 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,380 SEK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt von insgesamt 853,5 Millionen SEK aus im Gegensatz zu 831,6 Millionen SEK Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at