Erste Schätzungen: CTO Realty Growth öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

CTO Realty Growth stellt voraussichtlich am 28.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,103 USD gegenüber -0,770 USD im Vorjahresquartal.

4 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 12,41 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 37,6 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei CTO Realty Growth für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 42,3 Millionen USD aus.

3 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,450 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,080 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 168,9 Millionen USD, gegenüber 149,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at