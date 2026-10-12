CTO Realty Growth Aktie

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WKN DE: A2QHDC / ISIN: US22948Q1013

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12.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: CTO Realty Growth präsentiert Quartalsergebnisse

CTO Realty Growth wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 27.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,200 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte CTO Realty Growth 0,030 USD je Aktie erwirtschaftet.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 45,2 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 19,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 37,8 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,933 USD im Vergleich zu 0,080 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich bei 176,8 Millionen USD, gegenüber 149,5 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

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