Erste Schätzungen: CTO Realty Growth stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

CTO Realty Growth wird voraussichtlich am 19.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,017 USD aus. Im letzten Jahr hatte CTO Realty Growth einen Verlust von -0,560 USD je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 6,07 Prozent auf 37,9 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 35,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 3 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -0,710 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren -0,350 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 4 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 149,1 Millionen USD, gegenüber 124,5 Millionen USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at