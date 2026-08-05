Erste Schätzungen: CTS Eventim informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

CTS Eventim wird voraussichtlich am 20.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 0,749 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei CTS Eventim noch ein Gewinn pro Aktie von 0,450 EUR in den Büchern gestanden.

1 Analyst geht beim Umsatz von 806,0 Millionen EUR – das würde einem Zuwachs von 1,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 795,6 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 13 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,29 EUR, gegenüber 2,89 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 13 Analysten durchschnittlich auf 3,20 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,08 Milliarden EUR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at