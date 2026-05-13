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13.05.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: CTS Eventim zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
CTS Eventim präsentiert in der voraussichtlich am 28.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,533 EUR je Aktie gegenüber 0,480 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.
1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Verringerung um 6,82 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 498,6 Millionen EUR. Dementsprechend geht der Experte bei CTS Eventim für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 464,6 Millionen EUR aus.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 12 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 3,36 EUR je Aktie, gegenüber 2,89 EUR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 12 Analysten durchschnittlich bei 3,15 Milliarden EUR. Im Vorjahr waren 3,08 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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