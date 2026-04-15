C.T.S Aktie
WKN: 850843 / ISIN: US1265011056
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15.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: CTS verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
CTS wird voraussichtlich am 29.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.
1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 0,520 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,440 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
1 Analyst erwartet einen Umsatz von 136,8 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 8,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 125,8 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst nun mit einem Gewinn je Aktie von 2,41 USD im Vergleich zu 2,19 USD im Vorjahr. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 565,7 Millionen USD, gegenüber 542,2 Millionen USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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|Erste Schätzungen: CTS verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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