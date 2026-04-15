Erste Schätzungen: CubeSmart stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

CubeSmart stellt voraussichtlich am 30.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

6 Analysten schätzen, dass CubeSmart für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,348 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,390 USD je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 9 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 275,1 Millionen USD – ein Plus von 0,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem CubeSmart 273,0 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,42 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,46 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 11 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 1,13 Milliarden USD, gegenüber 1,12 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at