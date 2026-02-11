Erste Schätzungen: CubeSmart verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

CubeSmart gibt voraussichtlich am 26.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,370 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,450 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 9 Analysten ein Plus von 3,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 276,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 267,7 Millionen USD umgesetzt.

Die Erwartungen von 7 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,48 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 1,72 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 10 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 1,10 Milliarden USD, gegenüber 1,07 Milliarden USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at