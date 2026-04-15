Erste Schätzungen: Cullen-Frost Bankers gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Cullen-Frost Bankers präsentiert in der voraussichtlich am 30.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

14 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 2,48 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 7,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 2,30 USD erwirtschaftet wurden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 10 Analysten ein Minus von 17,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 585,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 706,9 Millionen USD umgesetzt.

Der Ausblick von 14 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 10,35 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 9,92 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 10 Analysten auf durchschnittlich 2,40 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 2,91 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at