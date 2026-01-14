Erste Schätzungen: Cullen-Frost Bankers stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Cullen-Frost Bankers wird voraussichtlich am 29.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 14 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 2,45 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 3,81 Prozent erhöht. Damals waren 2,36 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

10 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 19,91 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 721,7 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Cullen-Frost Bankers für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 578,1 Millionen USD aus.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 15 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 9,84 USD, gegenüber 8,87 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 11 Analysten im Durchschnitt 2,27 Milliarden USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 2,84 Milliarden USD generiert worden waren.

