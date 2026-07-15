Cullen-Frost Bankers Aktie
WKN: 906913 / ISIN: US2298991090
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15.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Cullen-Frost Bankers stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Cullen-Frost Bankers lässt sich voraussichtlich am 30.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Cullen-Frost Bankers die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
14 Analysten schätzen im Schnitt, dass Cullen-Frost Bankers im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,55 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 2,39 USD je Aktie gewesen.
10 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 589,4 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 17,86 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 717,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 15 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 10,64 USD, gegenüber 9,92 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 11 Analysten im Durchschnitt 2,40 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 2,91 Milliarden USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
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