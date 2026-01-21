Cummins Aktie

21.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Cummins präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Cummins lädt voraussichtlich am 05.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

18 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 5,02 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 3,02 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz gehen 15 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 8,08 Milliarden USD aus – eine Minderung von 4,39 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Cummins einen Umsatz von 8,45 Milliarden USD eingefahren.

Der Ausblick von 20 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 22,69 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 28,37 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 16 Analysten auf durchschnittlich 33,17 Milliarden USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 34,10 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

