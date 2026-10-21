Cummins Aktie
WKN: 853121 / ISIN: US2310211063
|
21.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Cummins präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Cummins präsentiert voraussichtlich am 05.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
18 Analysten schätzen im Schnitt, dass Cummins im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 8,18 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 3,86 USD je Aktie gewesen.
Das vergangene Quartal soll Cummins im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 9,86 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 15 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,32 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 18,50 Prozent gesteigert.
Für das Fiskaljahr rechnen 21 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 29,44 USD im Vergleich zu 20,50 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 18 Analysten durchschnittlich bei 37,63 Milliarden USD, gegenüber 33,67 Milliarden USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Cummins Inc.
Analysen zu Cummins Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Cummins Inc.
|486,10
|2,06%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX beenden Handel stärker -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt verbuchte zur Wochenmitte Gewinne. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich ebenfalls deutlich fester. An der Wall Street geht es am Mittwoch aufwärts. Die Märkte in Asien präsentierten sich zur Wochenmitte uneinheitlich.