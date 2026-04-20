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WKN: 853121 / ISIN: US2310211063

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20.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Cummins präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Cummins wird voraussichtlich am 05.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

18 Analysten schätzen, dass Cummins für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,61 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 5,96 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite erwarten 16 Analysten ein Plus von 2,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 8,34 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 8,17 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 22 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 26,23 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 20,50 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 18 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 35,73 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 33,67 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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