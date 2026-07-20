Cummins Aktie
WKN: 853121 / ISIN: US2310211063
|
20.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Cummins zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Cummins wird voraussichtlich am 04.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.
17 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 7,21 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 12,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 6,43 USD erwirtschaftet wurden.
In Sachen Umsatz gehen 14 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 9,31 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 7,68 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Cummins einen Umsatz von 8,64 Milliarden USD eingefahren.
Der Ausblick von 20 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 29,10 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 20,50 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 16 Analysten auf durchschnittlich 37,11 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 33,67 Milliarden USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Cummins Inc.
|
06:21
|Erste Schätzungen: Cummins zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
16.07.26
|S&P 500-Titel Cummins-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cummins von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
09.07.26
|S&P 500-Titel Cummins-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cummins von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
02.07.26
|S&P 500-Titel Cummins-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Cummins-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
25.06.26
|S&P 500-Wert Cummins-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cummins-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
18.06.26
|S&P 500-Wert Cummins-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cummins-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
16.06.26
|Schwache Performance in New York: S&P 500 zeigt sich leichter (finanzen.at)
|
11.06.26
|S&P 500-Titel Cummins-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cummins von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
Analysen zu Cummins Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Cummins Inc.
|566,00
|0,07%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht tiefrot ins Wochenende -- DAX beendet Handel leichter -- Wall Street schließt schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten im Freitagshandel abwärts. Die Wall Street notierte mit negativen Vorzeichen. Asiens Börsen zeigten sich am Freitag in Rot.