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WKN: 853121 / ISIN: US2310211063

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20.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Cummins zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Cummins wird voraussichtlich am 04.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

17 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 7,21 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 12,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 6,43 USD erwirtschaftet wurden.

In Sachen Umsatz gehen 14 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 9,31 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 7,68 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Cummins einen Umsatz von 8,64 Milliarden USD eingefahren.

Der Ausblick von 20 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 29,10 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 20,50 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 16 Analysten auf durchschnittlich 37,11 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 33,67 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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