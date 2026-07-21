Curaleaf Holdings Aktie
WKN DE: A41Z3L / ISIN: CA23126M3003
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21.07.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: Curaleaf präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Curaleaf lädt voraussichtlich am 05.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.
5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,180 USD gegenüber -0,290 CAD im Vorjahresquartal.
Basierend auf den Einschätzungen von 6 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 332,3 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 435,5 Millionen CAD im Vorjahresquartal.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,270 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -1,500 CAD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,34 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 1,77 Milliarden CAD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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