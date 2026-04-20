Erste Schätzungen: Curaleaf präsentiert Quartalsergebnisse

Curaleaf lässt sich voraussichtlich am 05.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Curaleaf die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,070 USD gegenüber -0,120 CAD im Vorjahresquartal.

Basierend auf den Einschätzungen von 7 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 317,1 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 444,8 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,243 USD, während im vorherigen Jahr noch -0,500 CAD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,33 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 1,77 Milliarden CAD waren.

Redaktion finanzen.at