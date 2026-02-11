Erste Schätzungen: Curaleaf vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Curaleaf präsentiert voraussichtlich am 26.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,078 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,170 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Basierend auf den Einschätzungen von 7 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 328,5 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 463,0 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Die Erwartungen von 6 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -0,285 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren -0,440 CAD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 7 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 1,27 Milliarden USD, gegenüber 1,84 Milliarden CAD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at